IMPRINTER Можна дзвінком на гарячку.
У мене оного разу прийняли заявку на відклоюченя, але через місяць знову зняло гроші. В підтримці сказали, що прослухають запис розмови і розберуться, але 9,99₴ так і не повернули...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 08:18
IMPRINTER Можна дзвінком на гарячку.
У мене оного разу прийняли заявку на відклоюченя, але через місяць знову зняло гроші. В підтримці сказали, що прослухають запис розмови і розберуться, але 9,99₴ так і не повернули...
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31
Надежнее в отделении заявление оставить.
Додано: Сер 19 сер, 2020 13:34
ukrprom2014
Стоимость проезда меньше стоимости СМС? Есть прецеденты невыполнения и влёта на "огромную" сумму 9,99 грн. или 15 грн.?
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:26
Vorlon мне отключили сразу по телефону, смс перестали приходить. Не видел списания комиссии даже за 1 месяц.
пс. ... и без каких либо басен о моей безопасности.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:35
А в этом топике разве есть те кто за проезд платит?!
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