RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 214215216217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:06

lel
Чего там пробовать - у меня так было на День Конституции...
Vorlon
 
Повідомлень: 8873
З нами з: 14.06.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 214215216217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4241, 4242, 4243
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42425 5141377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 13:09
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8882, 8883, 8884
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88830 10445746
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 12:34
Vorlon
А-Банк 1 ... 1692, 1693, 1694
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16934 2357825
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 11:19
Hemi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25410)
22.08.2020 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.