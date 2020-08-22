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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:06

lel
Чего там пробовать - у меня так было на День Конституции...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:46

  lel написав:Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.

В этом банке на теховер никогда не попадал.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1888
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:59

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:никогда не попадал.


чорний лебідь кажуть теж не існує :)
+50грн !
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greenozon
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