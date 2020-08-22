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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:06
lel
Чего там пробовать - у меня так было на День Конституции...
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:46
lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
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