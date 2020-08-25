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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:06
lel
Чего там пробовать - у меня так было на День Конституции...
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:46
lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 24 сер, 2020 01:43
ukrprom2014 написав: lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
в этом банке время по гринвичу - посмотрите на время ваших операций в выписке ... и календарь поди юлианский ... все по-православному
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:05
ukrprom2014 написав: lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
За 2 місяці теж жодного разу оверу не було, хоча поповнення картки завжди р2р перед самою покупкою
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:00
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
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Anadonta
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:47
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
совсем никак ...
а в какихз банках финнномер можно сменииь дистанционно - таковых едингицы .. так что, то что то что нельзя дистанционно - это как правило, а где моржно - это как исключение,
а не наоборот
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Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37597
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 5987 раз.
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9
5
2
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:48
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
В чате не врут.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 123 раз.
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