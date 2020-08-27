Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:06
lel Чего там пробовать - у меня так было на День Конституции...
Vorlon
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:46
lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1903
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Додано: Пон 24 сер, 2020 01:43
ukrprom2014 написав: lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
в этом банке время по гринвичу - посмотрите на время ваших операций в выписке ... и календарь поди юлианский ... все по-православному
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Додано: Пон 24 сер, 2020 08:05
ukrprom2014 написав: lel написав:
Что проведется по счету быстрее:
пополнение Р2Р Моней или трата в магазине?
Как то не обратил внимание на даты блокировок.
В этом банке на теховер никогда не попадал.
За 2 місяці теж жодного разу оверу не було, хоча поповнення картки завжди р2р перед самою покупкою
Rimlyanin1
Повідомлень: 208
З нами з: 26.01.20
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Подякували: 29 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:00
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
Anadonta
Повідомлень: 895
З нами з: 25.11.12
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Подякували: 144 раз.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:47
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
совсем никак ...
а в какихз банках финнномер можно сменииь дистанционно - таковых едингицы .. так что, то что то что нельзя дистанционно - это как правило, а где моржно - это как исключение,
а не наоборот
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IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37597
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5987 раз.
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9
5
2
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:48
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, как здесь изменить фин. номер?
В чате говорят, что только визитом в банк. Неужели дистанционно совсем никак?
В чате не врут.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1903
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 123 раз.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:20
Сегодня наконец-то добрался до отделения и забрал дебетную карту UNEXSMART. Через какое-то время в приложении появилась карта и счета, но нигде в меню не нахожу никакой информации о кешбеке. Его нужно как-то подключать, выбирать или он для всех одинаковый?
Anadonta
Повідомлень: 895
З нами з: 25.11.12
Подякував: 148 раз.
Подякували: 144 раз.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:28
Anadonta написав:
Сегодня наконец-то добрался до отделения и забрал дебетную карту UNEXSMART. Через какое-то время в приложении появилась карта и счета, но нигде в меню не нахожу никакой информации о кешбеке. Его нужно как-то подключать, выбирать или он для всех одинаковый?
1 категорію кешбека треба обирати щомісяця, але не відомо чи буде кешбек по дебеткам з 01.09.
Обирати тут:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Rimlyanin1
Повідомлень: 208
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