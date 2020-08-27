Rimlyanin1
Спасибо, подключил.
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:42
Rimlyanin1
Спасибо, подключил.
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:49
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