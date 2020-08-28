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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:42
Rimlyanin1
Спасибо, подключил.
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
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Anadonta
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:49
Anadonta написав:
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
По дате операции. Но вы в лимит этого месяца уже думаю не успеете. Только в счёт лимита сентября...
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Vorlon
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:40
Vorlon написав: Anadonta написав:
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
По дате операции. Но вы в лимит этого месяца уже думаю не успеете. Только в счёт лимита сентября...
Пока кешбек вроде до 31.08.
Или банк уже анонсировал продление?
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:58
Anadonta написав:
Пока кешбек вроде до 31.08.
Или банк уже анонсировал продление?
Вы серьёзно думаете, что банк выпустил и пиарит новую дебетку (одно из преимуществ которой является кэшбек) и вдруг закроет программу в этот же месяц?
То, что будет продолжение, я лично не сомневаюсь.
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Vorlon
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:08
Vorlon
Тоже надеюсь на это, но кто их знает...
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Додано: Суб 29 сер, 2020 16:27
Даже если и продлят, то там общее ограничение 1500 грн кешбека
.......
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