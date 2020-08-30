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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:42

Rimlyanin1
Спасибо, подключил.
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:49

  Anadonta написав:
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?

По дате операции. Но вы в лимит этого месяца уже думаю не успеете. Только в счёт лимита сентября...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:40

  Vorlon написав:
  Anadonta написав:
Кешбек здесь начисляют по дате операции или проводки по счету?

По дате операции. Но вы в лимит этого месяца уже думаю не успеете. Только в счёт лимита сентября...


Пока кешбек вроде до 31.08.
Или банк уже анонсировал продление?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:58

  Anadonta написав:Пока кешбек вроде до 31.08.
Или банк уже анонсировал продление?

Вы серьёзно думаете, что банк выпустил и пиарит новую дебетку (одно из преимуществ которой является кэшбек) и вдруг закроет программу в этот же месяц?

То, что будет продолжение, я лично не сомневаюсь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:08

Vorlon

Тоже надеюсь на это, но кто их знает...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:27

Re: Юнекс Банк

Даже если и продлят, то там общее ограничение 1500 грн кешбека
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1812
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:04

Boundless
Ну правильно - 500 на три месяца равно 1500. Что не так? Каждый месяц по 500.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:46

  Boundless написав:Даже если и продлят, то там общее ограничение 1500 грн кешбека


01/09 будет год, как в Православном действует эта программа. Все четко. Дай Бог, и дальше также.
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:05

Re: Юнекс Банк

выплатили кешбек за август.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:28

  Яша написав:выплатили кешбек за август.

Теперь бы продлить аттракцион
SILVER_UA
 
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