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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:56

30 липня зробив оплату на іноземному сайті за одяг більше 1000 грн. Одразу зняли додаткову комісію 5%. Кешбеку в липні за неї не дали, бо проводка провелася вже в серпні.
В серпні знову вибрав одяг і зробив оплат приблизно на 4800 грн. забувши про липневу операцію без кешбеку. Сьогодні отримав кешбек 608 грн.

Для інфо.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:11

Re: Юнекс Банк

Сегодня операции по выбранной категории нет смысла проводить?
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