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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:56
30 липня зробив оплату на іноземному сайті за одяг більше 1000 грн. Одразу зняли додаткову комісію 5%. Кешбеку в липні за неї не дали, бо проводка провелася вже в серпні.
В серпні знову вибрав одяг і зробив оплат приблизно на 4800 грн. забувши про липневу операцію без кешбеку. Сьогодні отримав кешбек 608 грн.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:11
Сегодня операции по выбранной категории нет смысла проводить?
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