RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:56

30 липня зробив оплату на іноземному сайті за одяг більше 1000 грн. Одразу зняли додаткову комісію 5%. Кешбеку в липні за неї не дали, бо проводка провелася вже в серпні.
В серпні знову вибрав одяг і зробив оплат приблизно на 4800 грн. забувши про липневу операцію без кешбеку. Сьогодні отримав кешбек 608 грн.

Для інфо.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 210
З нами з: 26.01.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:11

Re: Юнекс Банк

Сегодня операции по выбранной категории нет смысла проводить?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:40

Наразі, маємо зміни у нарахуванні кешбеку - повертаємось до стану перед введенням карантину. З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.
Якщо вашої картки не має у списку, то радимо оформити UnexCard - фінансова подушка у вигляді кредитної карти буде в нагоді.

Який кешбек можна отримати у вересні?
  • 25% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь.
  • 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття.
  • 5% на збір шкільних приладь - на оплату в магазинах канцелярії та книжкових магазинах.
  • 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою!
  • 5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки.

Обирайте 1.09 свою категорію на сайті: https://bit.ly/32DAebm
Розраховуйтесь чеком від 300 грн і отримуйте кешбек!
Vorlon
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:57

Vorlon, знову все їстівне порізали :(
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 30.03.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:11

  Vorlon написав:Наразі, маємо зміни у нарахуванні кешбеку - повертаємось до стану перед введенням карантину. З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.
Якщо вашої картки не має у списку, то радимо оформити UnexCard - фінансова подушка у вигляді кредитної карти буде в нагоді.

Який кешбек можна отримати у вересні?
  • 25% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь.
  • 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття.
  • 5% на збір шкільних приладь - на оплату в магазинах канцелярії та книжкових магазинах.
  • 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою!
  • 5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки.

Обирайте 1.09 свою категорію на сайті: https://bit.ly/32DAebm
Розраховуйтесь чеком від 300 грн і отримуйте кешбек!


UnexSmart дебетка катит с КБ , верно?
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:12

STIGA
Да. Пиарят новую карту. Следовало ожидать...
Vorlon
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:32

Re: Юнекс Банк

UnexSmart в детальных тарифах на этой карте могут открыть кредитную линию. Правильно или как?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 08.03.18
Подякував: 199 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:33

MASolomko
Вряд ли. Она рекламируется именно как дебетовая! Я не знаю, зачем оно там... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 14.06.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:06

Re: Юнекс Банк

  MASolomko написав:UnexSmart в детальных тарифах на этой карте могут открыть кредитную линию. Правильно или как?
Мені сказали, що у майбутньому можуть налити кредит. Поживем — побачим. :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 07.06.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Adsense [Bot], IDAN, ingtrans, ramaz, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8897, 8898, 8899
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88987 10472377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 18:08
velvet
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7233 1632963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 17:01
iamdimon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4253, 4254, 4255
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42540 5159849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 16:45
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.