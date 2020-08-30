30 липня зробив оплату на іноземному сайті за одяг більше 1000 грн. Одразу зняли додаткову комісію 5%. Кешбеку в липні за неї не дали, бо проводка провелася вже в серпні. В серпні знову вибрав одяг і зробив оплат приблизно на 4800 грн. забувши про липневу операцію без кешбеку. Сьогодні отримав кешбек 608 грн.
Наразі, маємо зміни у нарахуванні кешбеку - повертаємось до стану перед введенням карантину. З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart. Якщо вашої картки не має у списку, то радимо оформити UnexCard - фінансова подушка у вигляді кредитної карти буде в нагоді.
Який кешбек можна отримати у вересні?
25% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь.
10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття.
5% на збір шкільних приладь - на оплату в магазинах канцелярії та книжкових магазинах.
5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою!
5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки.
Обирайте 1.09 свою категорію на сайті: https://bit.ly/32DAebm Розраховуйтесь чеком від 300 грн і отримуйте кешбек!
Vorlon написав:Наразі, маємо зміни у нарахуванні кешбеку - повертаємось до стану перед введенням карантину. З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart. Якщо вашої картки не має у списку, то радимо оформити UnexCard - фінансова подушка у вигляді кредитної карти буде в нагоді.
Який кешбек можна отримати у вересні?
25% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь.
10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття.
5% на збір шкільних приладь - на оплату в магазинах канцелярії та книжкових магазинах.
5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою!
5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки.
Обирайте 1.09 свою категорію на сайті: https://bit.ly/32DAebm Розраховуйтесь чеком від 300 грн і отримуйте кешбек!