интересный призыв во время карантина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:29
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:38
это дебетно-кредитная карта
при открытии там ставится галочка - можете отказаться и она будет чистой дебеткой ... если вам поставят галочку при открытии "згода на отрымання кредиту" то в последствии на карту могут дать лимит.
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Pig Lives Matter
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