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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45
Vorlon написав:
не сидіть вдома та займайтеся собою!
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интересный призыв во время карантина
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:29
Vorlon написав:
З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]
старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
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cohan
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:38
Vorlon написав:MASolomko
Вряд ли. Она рекламируется именно как дебетовая! Я не знаю, зачем оно там...
это дебетно-кредитная карта
при открытии там ставится галочка - можете отказаться и она будет чистой дебеткой ... если вам поставят галочку при открытии "згода на отрымання кредиту" то в последствии на карту могут дать лимит.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:35
cohan написав: Vorlon написав:
З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]
старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
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alter
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:40
alter написав: cohan написав: Vorlon написав:
З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]
старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
1. Прочитать свой договор.
2. Позвонить на горячку. Узнать в каком тарифе карта.
Буду звонить. С кэшбэком за 30.09. - непонятно. По счету не прошло, и не выплатили.
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lel
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44
alter написав:
Как отличить старые от новых?
Новые начали только в августе выдавать и то не с начала.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44
lel написав: alter написав:
cohan написав:[quote="5047515:Vorlon"]З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]
старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
1. Прочитать свой договор.
2. Позвонить на горячку. Узнать в каком тарифе карта.
Буду звонить. С кэшбэком за 30.09. - непонятно. По счету не прошло, и не выплатили.[/quote]Если в договоре smart money standard - это старая или новая ?
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alter
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:47
alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?
Ну хоть капельку подумайте.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53
Vorlon написав:alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?
Ну хоть капельку подумайте.
Не переживайте, подумал. Словом смарт можно вертеть как угодно, а точное название тарифа никто не написал, даже я. Оно существенно длиннее. Но по упомянутой вами дате (за что, кстати, спасибо) уже понятно, что у меня старый тип.
В принципе, так можно было и ответить, без ёрничанья, но в нашем менталитете так не принято, к сожалению. Как всегда, лучше бы и не спрашивал.
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alter
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:15
2XL написав:
Сегодня операции по выбранной категории нет смысла проводить?
Нет, пойдет сентябрем, а с 1 сентября по СмартМани КБ похоже не будет...
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