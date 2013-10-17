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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:45

  Vorlon написав:не сидіть вдома та займайтеся собою!
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интересный призыв во время карантина :D
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:29

  Vorlon написав:З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]


старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:38

  Vorlon написав:MASolomko
Вряд ли. Она рекламируется именно как дебетовая! Я не знаю, зачем оно там... :?


это дебетно-кредитная карта

при открытии там ставится галочка - можете отказаться и она будет чистой дебеткой ... если вам поставят галочку при открытии "згода на отрымання кредиту" то в последствии на карту могут дать лимит.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:35

Re: Юнекс Банк

cohan написав:
  Vorlon написав:З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]


старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:40

Re: Юнекс Банк

alter написав:
cohan написав:
  Vorlon написав:З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]


старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
1. Прочитать свой договор.
2. Позвонить на горячку. Узнать в каком тарифе карта.
Буду звонить. С кэшбэком за 30.09. - непонятно. По счету не прошло, и не выплатили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44

  alter написав:Как отличить старые от новых?

Новые начали только в августе выдавать и то не с начала.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44

Re: Юнекс Банк

lel написав:
alter написав:
cohan написав:[quote="5047515:Vorlon"]З 1 вересня кешбек знов можуть отримати лише власники усіх кредитних карт UnexBank, а також власники нової картки UnexSmart.[/b]


старые Смарты, значит, в пролете, недолго музыка играла
Как отличить старые от новых?
1. Прочитать свой договор.
2. Позвонить на горячку. Узнать в каком тарифе карта.
Буду звонить. С кэшбэком за 30.09. - непонятно. По счету не прошло, и не выплатили.[/quote]Если в договоре smart money standard - это старая или новая ?
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:47

alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?

Ну хоть капельку подумайте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53

Re: Юнекс Банк

Vorlon написав:alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?

Ну хоть капельку подумайте.
Не переживайте, подумал. Словом смарт можно вертеть как угодно, а точное название тарифа никто не написал, даже я. Оно существенно длиннее. Но по упомянутой вами дате (за что, кстати, спасибо) уже понятно, что у меня старый тип.
В принципе, так можно было и ответить, без ёрничанья, но в нашем менталитете так не принято, к сожалению. Как всегда, лучше бы и не спрашивал.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:15

  2XL написав:Сегодня операции по выбранной категории нет смысла проводить?

Нет, пойдет сентябрем, а с 1 сентября по СмартМани КБ похоже не будет...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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