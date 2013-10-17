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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:49

  Vorlon написав:alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?

Ну хоть капельку подумайте.

НЕТ

новая юнекс смарт - синяя !! а старые смарт и смартмани - красные.

новые начали выдавать тока в августе - если вы получали ранее августа у вас не может быть юнекссмарт ... кстати - там еще открывается паровозом долларовый и евровый 2620 некарточные в комплект
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:51

  IMPRINTER написав:это дебетно-кредитная карта

при открытии там ставится галочка - можете отказаться и она будет чистой дебеткой ... если вам поставят галочку при открытии "згода на отрымання кредиту" то в последствии на карту могут дать лимит.

И скоринг побоку? С телефонами работы, родственников и прочим?
И как они эту карту будут разводить со своей основной кэшбечной кредиткой? Или ту тоже убьют со временем?

Или речь о кэш-кредите на карту, как здесь кто-то писал выше... :?
Одни вопросы и без ответов...

  IMPRINTER написав:кстати - там еще открывается паровозом долларовый и евровый 2620 некарточные в комплект

Обязательно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:22

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:alter
А как вы считаете: UnexSmart и Smart money - это одно и тоже?

Ну хоть капельку подумайте.

НЕТ

новая юнекс смарт - синяя !! а старые смарт и смартмани - красные.

новые начали выдавать тока в августе - если вы получали ранее августа у вас не может быть юнекссмарт ... кстати - там еще открывается паровозом долларовый и евровый 2620 некарточные в комплект


В начале августа красных SmartMoney уже не было , раздавали болванки серого цвета с другим БИНом.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:33

Re: Юнекс Банк

Кешкредиты + UnexSmart - это уже наверное задумка сотрудников для выполнения плана.

А так пока всё прямо указывает на то, что карта дебетовая, но с возможностью установки кредитной линии на усмотрение банка.

https://unexsmart.unexbank.ua/

Сноска 9 тарифов:
Ліміт Кредитної лінії розраховується Банком самостійно та
встановлюється за умови наявності позитивного рішення Банку, на умовах,
визначених Публічною пропозицією, Тарифами та на підставі наданої
Позичальником Анкети-Заяви. Банк може відмовити Позичальнику у відкритті
Кредитної лінії, ініціювати зміну ліміту Кредитної лінії або закрити Кредитну
лінію без пояснення причин. Інформування Позичальника про розмір ліміту/зміну
ліміту Кредитної лінії здійснюється відповідно до Публічної пропозиції.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:48

Vorlon

если у вас есть действующая редитка ставите галкку, что кредит не нужен - будет чистая дебетка ...
если ставите как кредитку, - то неужна инфа о контактных лицах ...
при наличии кредитки врядли на вторую дадут лимит ...
нет рнечь о вредитной карте - посмотрите тарифы ... там грейс и т.п. ...

да обязательно .. они даже про это не спрашивают - открываются автоматов ... в разделе "счета" появятся - они не карточные . в разделе "карты" их не будет.


и еще - не оформляйте через сайт заявки - куры очень обижаются ... им не идет в зачет тогда ....
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:58

Re: Юнекс Банк

Vorlon написав:
Обирайте 1.09 свою категорію на сайті: https://bit.ly/32DAebm
Обновлятель условий на сайте ещё спит.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:09

2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:17

  ukrprom2014 написав:2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.


Откуда такие ожидания?

Уже на сайте висят условия с перечнем карт.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:24

Re: Юнекс Банк

STIGA написав:
  ukrprom2014 написав:2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.


Откуда такие ожидания?

Уже на сайте висят условия с перечнем карт.
И где там Smart money?
При попытке регистрации - номер не действителен.
У меня Smart money.
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