Сноска 9 тарифов: Ліміт Кредитної лінії розраховується Банком самостійно та встановлюється за умови наявності позитивного рішення Банку, на умовах, визначених Публічною пропозицією, Тарифами та на підставі наданої Позичальником Анкети-Заяви. Банк може відмовити Позичальнику у відкритті Кредитної лінії, ініціювати зміну ліміту Кредитної лінії або закрити Кредитну лінію без пояснення причин. Інформування Позичальника про розмір ліміту/зміну ліміту Кредитної лінії здійснюється відповідно до Публічної пропозиції.
если у вас есть действующая редитка ставите галкку, что кредит не нужен - будет чистая дебетка ... если ставите как кредитку, - то неужна инфа о контактных лицах ... при наличии кредитки врядли на вторую дадут лимит ... нет рнечь о вредитной карте - посмотрите тарифы ... там грейс и т.п. ...
да обязательно .. они даже про это не спрашивают - открываются автоматов ... в разделе "счета" появятся - они не карточные . в разделе "карты" их не будет.
и еще - не оформляйте через сайт заявки - куры очень обижаются ... им не идет в зачет тогда ....
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