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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05
ukrprom2014 написав:
Информация с ГЛ. Дождитесь.
Чего дождаться? Декабря?
На осень условия расписаны https://unexbank.ua/user_file/Osinniy_urozhay.pdf
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Вів 01 вер, 2020 11:16
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