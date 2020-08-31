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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05
ukrprom2014 написав:
Информация с ГЛ. Дождитесь.
Чего дождаться? Декабря?
На осень условия расписаны https://unexbank.ua/user_file/Osinniy_urozhay.pdf
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:35
ukrprom2014 написав: STIGA написав: ukrprom2014 написав:2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.
Откуда такие ожидания?
Уже на сайте висят условия с перечнем карт.
Информация с ГЛ. Дождитесь.
Финиш со SmartMoney, уже Ю. рекламу во всю запустил https://news.finance.ua/ru/news/-/47756 ... sentyabrya
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15
Не регистрирует Smart Money. Я не сильно то и расстроился, т.к. категории отстой, кроме Одежды и обуви, которую выберу на Unex Smart жены.
п.с. банк редчайший кал.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:37
Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет
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