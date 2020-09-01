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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05

  ukrprom2014 написав:Информация с ГЛ. Дождитесь.

Чего дождаться? Декабря? :)
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  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:35

  ukrprom2014 написав:
  STIGA написав:
  ukrprom2014 написав:2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.


Откуда такие ожидания?

Уже на сайте висят условия с перечнем карт.

Информация с ГЛ. Дождитесь.


Финиш со SmartMoney, уже Ю. рекламу во всю запустил

https://news.finance.ua/ru/news/-/47756 ... sentyabrya
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15

Не регистрирует Smart Money. Я не сильно то и расстроился, т.к. категории отстой, кроме Одежды и обуви, которую выберу на Unex Smart жены.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:37

Короче, расходимся.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:38

Re: Юнекс Банк

ukrprom2014 написав:2XL
По Смарт Маням КБ будет.
Сегодня в течении дня информация появится на сайте.
Це інфа з того ж місця, звідки й про збереження 10% по карткам моно????
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:18

Re: Юнекс Банк

  Rimlyanin1 написав:звідки й про збереження 10% по карткам моно????


ай да молодець, ай да підколов! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:14

Rimlyanin1
Хоть ты бери да запись разговора с ГЛ выкладывай :(
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  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Rimlyanin1

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