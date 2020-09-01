Чего дождаться? Декабря?
На осень условия расписаны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05
Чего дождаться? Декабря?
На осень условия расписаны
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:35
Финиш со SmartMoney, уже Ю. рекламу во всю запустил
https://news.finance.ua/ru/news/-/47756 ... sentyabrya
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15
Не регистрирует Smart Money. Я не сильно то и расстроился, т.к. категории отстой, кроме Одежды и обуви, которую выберу на Unex Smart жены.
п.с. банк редчайший кал.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:37
Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:38
Re: Юнекс Банк
Це інфа з того ж місця, звідки й про збереження 10% по карткам моно????
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:18
Re: Юнекс Банк
+50грн !
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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:14
Rimlyanin1
Хоть ты бери да запись разговора с ГЛ выкладывай
Додано: Сер 02 вер, 2020 08:47
Може кц не зрозуміли про юнекс смарт і смартмані,ключове слово смарт. Вони міняють карти і тарифи швидко. Мені сказали що оформити юнекссмарт можна тільки у відділенні,хоча на сайті теж можливість+курєрська доставка теж є,коштує 250грн
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:23
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:16
когда-то у православного был второй банк - Смарт банк. Видимо дух его живет
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