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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:29
mustbe написав:
Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:16
Мизантрóп написав: mustbe написав:
Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
взял сегодня новую
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cohan
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Сер 02 вер, 2020 18:16
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