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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:29

  mustbe написав:Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет

Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.

Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:16

  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет

Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.

Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.


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cohan
 
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