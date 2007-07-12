mustbe написав:Короче, расходимся. В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель. -не клюёт?-спросил он. -не клюёт ответил я со вздохом. -и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
mustbe написав:Короче, расходимся. В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель. -не клюёт?-спросил он. -не клюёт ответил я со вздохом. -и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.