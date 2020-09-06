mustbe написав:Короче, расходимся. В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель. -не клюёт?-спросил он. -не клюёт ответил я со вздохом. -и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
mustbe написав:Короче, расходимся. В этом пруду рыбы уже нет
Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель. -не клюёт?-спросил он. -не клюёт ответил я со вздохом. -и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.
Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Господа. Такой вопрос. У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа). Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет. Если не лень, то попробуйте зарегить.
DENVER_S написав:Господа. Такой вопрос. У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа). Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет. Если не лень, то попробуйте зарегить.
А получили карту давно?
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DENVER_S написав:В конце февраля получена. Инстант-не именная.
Тогда очень странно. Хотя даже сама ошибка с неправильными реквизитами странная. Если реквизиты правильные, то может выводить сообщение о том, что карта не учавствует в программе, но чтобы указывало на неправильные реквизиты...
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