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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:29

  mustbe написав:Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет

Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.

Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:16

  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:Короче, расходимся.
В этом пруду рыбы уже нет

Когда я учился в Шао Лине я ловил на удочку рыбу с берега реки Ыъ.Ко мне подошёл не православный Учитель.
-не клюёт?-спросил он.
-не клюёт ответил я со вздохом.
-и не будет,-сказал Учитель.-У рыб нет клюва.

Потрясённый такой мудростью Учителя я перестал маяться ерундой и притащил сеть.


взял сегодня новую
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:24

Re: Юнекс Банк

ukrprom2014 написав:Rimlyanin1
Хоть ты бери да запись разговора с ГЛ выкладывай :(
Отже, з нового місяця кешбек все ще будуть отримувати власники кредитних карток UnexBank:

UNEX CARD

Кредитна картка «Миттєва»

Кредитна картка для агентів СК «Оранта»

Кредитна картка для співробітників зарплатно-карткових проектів

Кредитна картка для клієнтів, які оформили картку до 01.07.2019 (діє з 02.03.2020)

Кредитна картка для клієнтів, які оформили картку з 01.07.2019 до 17.12.2019 (діє з 02.03.2020)

І ми не обійшли стороною власників нашої нової карти UnexSmart – карти, що не тільки заробляє гроші, але ще й заощаджує. Тож власники гривневої карти UnexSmart також отримуватимуть кешбек.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:26

Re: Юнекс Банк

Доречі, на сайті, в новинах, кешбек за готелі 5%.
Тож на сайті або в фейсбуці помилка, хоча цей не дивно з таким банком.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:30

Rimlyanin1
Не прикалывайтесь - ну разумеется, что там 25%!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:10

Re: Юнекс Банк

Господа. Такой вопрос.
У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа).
Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет.
Если не лень, то попробуйте зарегить.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:22

Re: Юнекс Банк

В мастеркард больше успешно зарегистрировал кредитку Юнекс банка в начале августа, балы начисляют

Надіслано від мого Redmi Note 8T, використовуючи Tapatalk
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:24

  DENVER_S написав:Господа. Такой вопрос.
У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа).
Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет.
Если не лень, то попробуйте зарегить.

А получили карту давно?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:43

Re: Юнекс Банк

В конце февраля получена. Инстант-не именная.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:46

Re: Юнекс Банк

  DENVER_S написав:В конце февраля получена. Инстант-не именная.

Тогда очень странно. Хотя даже сама ошибка с неправильными реквизитами странная. Если реквизиты правильные, то может выводить сообщение о том, что карта не учавствует в программе, но чтобы указывало на неправильные реквизиты...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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