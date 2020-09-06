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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12
Re: Юнекс Банк
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:51
Re: Юнекс Банк
У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51
Re: Юнекс Банк
А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56
Re: Юнекс Банк
Пишит, что не принимает участие в программе, но для свежих карт это может быть нормой.
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