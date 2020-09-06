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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12

Re: Юнекс Банк

Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:51

Re: Юнекс Банк

  DENVER_S написав:Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.

У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51

Re: Юнекс Банк

А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56

Re: Юнекс Банк

  DENVER_S написав:А вы пробывали регить в бильше, что пишет?

Пишит, что не принимает участие в программе, но для свежих карт это может быть нормой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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