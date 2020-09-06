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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:51
DENVER_S написав:
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51
А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56
DENVER_S написав:
А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Пишит, что не принимает участие в программе, но для свежих карт это может быть нормой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1441
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 167 раз.
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