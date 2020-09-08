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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:51
DENVER_S написав:
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51
А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
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DENVER_S
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:56
DENVER_S написав:
А вы пробывали регить в бильше, что пишет?
Пишит, что не принимает участие в программе, но для свежих карт это может быть нормой.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58
Получил сегодня Unex Card с запрошенным лимитом 10 тысяч. Звонили всем трём контактам (в том числе на работу) и вели жесточайший допрос. Давно такого не припомню. Родителя прямо даже вывели из себя... Залог успеха - все контакты должны знать обо мне. Особенно на работе. Хорошее отношение контактов ко мне весьма положительно сказалось на результате. Спрашивали среди прочего зачем мне кредит и не повлияет ли наличие кредиток в других банках на способность всё своевременно гасить.
Сотрудники в отделении любезно выбрали для меня очень красивый номер карты
Кстати, как мне сказали, СМС-информирование для кредиток не отключается. И никаких страховок для предусмотрено, только для кредита наличными.
DENVER_S написав:
Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.
Такая же. В 17:32 карта активирована и установлен кредитный лимит.
В 20:23 карта без каких-либо проблем зарегистрирована в Бильше.
ingtrans написав:
У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.
Судя по мне, причина в чём-то другом.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:08
Vorlon
валютные счета паровозом отрылись тоже?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:12
Vorlon написав:
Получил сегодня Unex Card с запрошенным лимитом 10 тысяч. Звонили всем трём контактам (в том числе на работу) и вели жесточайший допрос. Давно такого не припомню. Родителя прямо даже вывели из себя... Залог успеха - все контакты должны знать обо мне. Особенно на работе. Хорошее отношение контактов ко мне весьма положительно сказалось на результате. Спрашивали среди прочего зачем мне кредит и не повлияет ли наличие кредиток в других банках на способность всё своевременно гасить.
Ого, прям на Форвард похоже
В моем случае никому не звонили и меня не спрашивали зачем. И даже в УБКИ тоже не смотрели. Просто дали и всё. Я, правда, губу сильно не раскатывал, только 10к просил.
Vorlon написав:
Судя по мне, причина в чём-то другом.
Может быть, но мне не принципиально, я бы не пробовал добавлять, если бы не попросили.
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:17
Vorlon написав:
Сотрудники в отделении любезно выбрали для меня очень красивый номер карты
Это просто праздник какой-то )))
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:25
IMPRINTER написав:
валютные счета паровозом отрылись тоже?
Нет. Это же Unex Card. А насчёт Unex Smart специально уточнял - валютные счета открываются по желанию клиента!
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