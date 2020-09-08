Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58

DENVER_S написав: Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World. Просто интересно мнение у кого такая же карта-серая инстант Mastercard Debit World.

ingtrans написав: У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе. У меня такая же, но я ее получил чуть больше недели назад, так что у меня еще не принимает участия в программе.

Получил сегодня Unex Card с запрошенным лимитом 10 тысяч. Звонили всем трём контактам (в том числе на работу) и вели жесточайший допрос. Давно такого не припомню. Родителя прямо даже вывели из себя... Залог успеха - все контакты должны знать обо мне. Особенно на работе. Хорошее отношение контактов ко мне весьма положительно сказалось на результате. Спрашивали среди прочего зачем мне кредит и не повлияет ли наличие кредиток в других банках на способность всё своевременно гасить.Сотрудники в отделении любезно выбрали для меня очень красивый номер картыКстати, как мне сказали, СМС-информирование для кредиток не отключается. И никаких страховок для предусмотрено, только для кредита наличными.Такая же. В 17:32 карта активирована и установлен кредитный лимит.В 20:23 карта без каких-либо проблем зарегистрирована в Бильше.Судя по мне, причина в чём-то другом.