А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03
Re: Юнекс Банк
А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:13
Re: Юнекс Банк
Ее я тоже взял, но без лимита. Две больше брал с перспективой получения КБ на отели, но, к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30
Честно говоря, даже не думал над таким вариантом. И по-моему здесь никто не писал, что эту карту уже реально оформляют и как кредитную тоже.
Но если здраво рассудить, то стоимость СМС 9,99 грн., которую можно избежать (погасив долг) и 15 грн., которые отключить для кредитки нельзя, - есть ведь разница?
И Unex Smart также оптимальна будет в качестве второй дебетной карты если таковая понадобится, где уже можно будет отключить СМС.
Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхает
Как раз у меня не похоже - Форвард прошёл так легко, как никогда ранее, кроме Альфы (и никому там не звонили). А здесь так тяжело, как никогда ранее (и всем звонили) - такое впечатление что я был на грани прохождения скоринга Хотя экономист сказала, что после карантина гайки хорошо закрутили и мало кому дают сейчас лимиты. А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...
А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:45
Мне - наоборот: подливали несколько раз за последние пол года
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