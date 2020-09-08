Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30

MASolomko написав: А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять? А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?

ingtrans написав: к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся. к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.

ingtrans написав: Ого, прям на Форвард похоже В моем случае никому не звонили и меня не спрашивали зачем. И даже в УБКИ тоже не смотрели. Просто дали и всё. Я, правда, губу сильно не раскатывал, только 10к просил. Ого, прям на Форвард похожеВ моем случае никому не звонили и меня не спрашивали зачем. И даже в УБКИ тоже не смотрели. Просто дали и всё. Я, правда, губу сильно не раскатывал, только 10к просил.

Честно говоря, даже не думал над таким вариантом. И по-моему здесь никто не писал, что эту карту уже реально оформляют и как кредитную тоже.Но если здраво рассудить, то стоимость СМС 9,99 грн., которую можно избежать (погасив долг) и 15 грн., которые отключить для кредитки нельзя, - есть ведь разница?И Unex Smart также оптимальна будет в качестве второй дебетной карты если таковая понадобится, где уже можно будет отключить СМС.Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхаетКак раз у меня не похоже - Форвард прошёл так легко, как никогда ранее, кроме Альфы (и никому там не звонили). А здесь так тяжело, как никогда ранее (и всем звонили) - такое впечатление что я был на грани прохождения скорингаХотя экономист сказала, что после карантина гайки хорошо закрутили и мало кому дают сейчас лимиты. А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?