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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 223224225226>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:Получил сегодня Unex Card с запрошенным лимитом 10 тысяч.
А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:13

Re: Юнекс Банк

  MASolomko написав:А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?

Ее я тоже взял, но без лимита. Две больше брал с перспективой получения КБ на отели, но, к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30

  MASolomko написав:А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?

Честно говоря, даже не думал над таким вариантом. И по-моему здесь никто не писал, что эту карту уже реально оформляют и как кредитную тоже.

Но если здраво рассудить, то стоимость СМС 9,99 грн., которую можно избежать (погасив долг) и 15 грн., которые отключить для кредитки нельзя, - есть ведь разница?

И Unex Smart также оптимальна будет в качестве второй дебетной карты если таковая понадобится, где уже можно будет отключить СМС.

  ingtrans написав:к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.

Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхает :lol:

  ingtrans написав:Ого, прям на Форвард похоже :) В моем случае никому не звонили и меня не спрашивали зачем. И даже в УБКИ тоже не смотрели. Просто дали и всё. Я, правда, губу сильно не раскатывал, только 10к просил.

Как раз у меня не похоже - Форвард прошёл так легко, как никогда ранее, кроме Альфы (и никому там не звонили). А здесь так тяжело, как никогда ранее (и всем звонили) - такое впечатление что я был на грани прохождения скоринга :? Хотя экономист сказала, что после карантина гайки хорошо закрутили и мало кому дают сейчас лимиты. А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...

А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:45

  Vorlon написав:А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...

Мне - наоборот: подливали несколько раз за последние пол года
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 06:08

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?

7 кредиток, не считая Форварда, на 2 из них я сам установил лимит 0 за ненадобностью.

  Vorlon написав:Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхает

Египет - это, скорее всего, не отель, а тур, который не то, что в категорию отелей не попадет, а часто бывает идет с оплатой либо переводом, либо вообще наличными. Я вот тоже 3 недели как из Турции. И если в ту же Турцию можно достаточно просто самостоятельно полететь, то в Египет в этом плане гораздо сложнее. В общем, выбор сейчас крайне ограничен.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:04

Просмотрел последние... много страниц, но нигде не увидел упоминание о валютообмене.
Уважаемые дамы и господа, здесь кто-то онлайн валюту меняет?
Если да, то:
1. Какие карты для этого лучше открыть? Я так понимаю, гривневую UnexSmart (там еще кэшбэк будет за траты в выбранной категории) + валютные счета открываются дополнительно.
2. Снимать с этих валютных счетов валюту в отделении можно? Или для снятия обязательно нужны пластиковые (физические) карты?
3. Комиссии какие-то есть при валютообмене и вообще обслуживании карты?

Большое спасибо за ответы заранее!
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:58

  DENVER_S написав:У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа).
Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет.

Аналогично.
В начале года получил серую мгновенку 5375 5246.
Не мог добавить её в т2ю.
Неделю воевал, даже Дашу подключал. Безрезультатно.
В итого - плюнул и купил к ней красную именную допку 5375 5200.
С допкой - проблем нет.
А вот то серое недоразумение - и в Бильше тоже не привязывается
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04

Re: Юнекс Банк

  mustbe написав:А вот то серое недоразумение - и в Бильше тоже не привязывается

Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12

  ingtrans написав:Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.

Какой цвет и бин8 карты ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:14

  mustbe написав:
  ingtrans написав:Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.

Какой цвет и бин8 карты ?

Точно такая же:
  mustbe написав:серую мгновенку 5375 5246.
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  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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