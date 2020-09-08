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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03
Vorlon написав:
Получил сегодня Unex Card с запрошенным лимитом 10 тысяч.
А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
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MASolomko
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:13
MASolomko написав:
А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
Ее я тоже взял, но без лимита. Две больше брал с перспективой получения КБ на отели, но, к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.
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ingtrans
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30
MASolomko написав:
А карту Unex Smart с кредитной линией из-за чего не захотел оформлять?
Честно говоря, даже не думал над таким вариантом. И по-моему здесь никто не писал, что эту карту уже реально оформляют и как кредитную тоже.
Но если здраво рассудить, то стоимость СМС 9,99 грн., которую можно избежать (погасив долг) и 15 грн., которые отключить для кредитки нельзя, - есть ведь разница?
И Unex Smart также оптимальна будет в качестве второй дебетной карты если таковая понадобится, где уже можно будет отключить СМС.
ingtrans написав:
к сожалению, с текущими тенденциями отели не скоро понадобятся.
Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхает
ingtrans написав:
Ого, прям на Форвард похоже
В моем случае никому не звонили и меня не спрашивали зачем. И даже в УБКИ тоже не смотрели. Просто дали и всё. Я, правда, губу сильно не раскатывал, только 10к просил.
Как раз у меня не похоже - Форвард прошёл так легко, как никогда ранее, кроме Альфы (и никому там не звонили). А здесь так тяжело, как никогда ранее (и всем звонили) - такое впечатление что я был на грани прохождения скоринга
Хотя экономист сказала, что после карантина гайки хорошо закрутили и мало кому дают сейчас лимиты. А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...
А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?
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Vorlon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:45
Vorlon написав:
А во время карантина и вовсе отбирали лимиты у многих...
Мне - наоборот: подливали несколько раз за последние пол года
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Додано: Сер 09 вер, 2020 06:08
Vorlon написав:
А сколько у вас кредиток всего, считая Альфу и Форвард отдельно (ибо не видны в БКИ)?
7 кредиток, не считая Форварда, на 2 из них я сам установил лимит 0 за ненадобностью.
Vorlon написав:
Ну как сказать - у меня вот начальник с женой прямо сейчас в Египте отдыхает
Египет - это, скорее всего, не отель, а тур, который не то, что в категорию отелей не попадет, а часто бывает идет с оплатой либо переводом, либо вообще наличными. Я вот тоже 3 недели как из Турции. И если в ту же Турцию можно достаточно просто самостоятельно полететь, то в Египет в этом плане гораздо сложнее. В общем, выбор сейчас крайне ограничен.
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ingtrans
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:04
Просмотрел последние... много страниц, но нигде не увидел упоминание о валютообмене.
Уважаемые дамы и господа, здесь кто-то онлайн валюту меняет?
Если да, то:
1. Какие карты для этого лучше открыть? Я так понимаю, гривневую UnexSmart (там еще кэшбэк будет за траты в выбранной категории) + валютные счета открываются дополнительно.
2. Снимать с этих валютных счетов валюту в отделении можно? Или для снятия обязательно нужны пластиковые (физические) карты?
3. Комиссии какие-то есть при валютообмене и вообще обслуживании карты?
Большое спасибо за ответы заранее!
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Искатель
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:58
DENVER_S написав:
У кого есть Кредитна картка UNEX CARD серая такая? Mastercard Debit World з магнітною смугою (без чипа).
Так вот удалось ли вам ее зарегить в БИЛЬШЕ? У меня выбивает ошибку, что неправильные реквизиты введены. И вообще она странно себя ведет.
Аналогично.
В начале года получил серую мгновенку 5375 5246.
Не мог добавить её в т2ю.
Неделю воевал, даже Дашу подключал. Безрезультатно.
В итого - плюнул и купил к ней красную именную допку 5375 5200.
С допкой - проблем нет.
А вот то серое недоразумение - и в Бильше тоже не привязывается
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mustbe
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04
mustbe написав:
А вот то серое недоразумение - и в Бильше тоже не привязывается
Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.
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ingtrans
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12
ingtrans написав:
Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.
Какой цвет и бин8 карты ?
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mustbe
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:14
mustbe написав: ingtrans написав:
Вчера добавил в Бильше, а до того Vorlon добавил.
Какой цвет и бин8 карты ?
Точно такая же:
mustbe написав:
серую мгновенку 5375 5246.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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