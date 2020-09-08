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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:18
mustbe написав:
Какой цвет и бин8 карты ?
mustbe написав:
получил серую мгновенку 5375 5246.
Я спрашивал про красную - сказали дадим серую чтобы отличалась от вашей красной (Smart Money). А Unex Smart будет фиолетовой. Ну ладно, подумал я, тем более что предложили выбрать номер карты красивый
Наверное старая партия и её вначале надо пустить в расход. А карт таких по-моему у экономиста было много...
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