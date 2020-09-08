|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:18
mustbe написав:
Какой цвет и бин8 карты ?
mustbe написав:
получил серую мгновенку 5375 5246.
Я спрашивал про красную - сказали дадим серую чтобы отличалась от вашей красной (Smart Money). А Unex Smart будет фиолетовой. Ну ладно, подумал я, тем более что предложили выбрать номер карты красивый
Наверное старая партия и её вначале надо пустить в расход. А карт таких по-моему у экономиста было много...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9028
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
Значит - по старым картам что-то где-то недопрописали.
По новым - пофикисили, ну и хорошо
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4701
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:39
Искатель написав:
Просмотрел последние... много страниц, но нигде не увидел упоминание о валютообмене.
Уважаемые дамы и господа, здесь кто-то онлайн валюту меняет?
Если да, то:
1. Какие карты для этого лучше открыть? Я так понимаю, гривневую UnexSmart (там еще кэшбэк будет за траты в выбранной категории) + валютные счета открываются дополнительно.
2. Снимать с этих валютных счетов валюту в отделении можно? Или для снятия обязательно нужны пластиковые (физические) карты?
3. Комиссии какие-то есть при валютообмене и вообще обслуживании карты?
Большое спасибо за ответы заранее!
Никто не пользуется?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4084
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|89161
|10499179
|
|
|17082
|2378688
|
Сер 09 вер, 2020 15:36
ol_zy
|
|42786
|5186471
|
Сер 09 вер, 2020 15:01
omb
|