RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 223224225226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:18

  mustbe написав:Какой цвет и бин8 карты ?

  mustbe написав:получил серую мгновенку 5375 5246.

Я спрашивал про красную - сказали дадим серую чтобы отличалась от вашей красной (Smart Money). А Unex Smart будет фиолетовой. Ну ладно, подумал я, тем более что предложили выбрать номер карты красивый :D

Наверное старая партия и её вначале надо пустить в расход. А карт таких по-моему у экономиста было много...
Vorlon
 
Повідомлень: 9028
З нами з: 14.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41

Значит - по старым картам что-то где-то недопрописали.
По новым - пофикисили, ну и хорошо
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4701
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:39

  Искатель написав:Просмотрел последние... много страниц, но нигде не увидел упоминание о валютообмене.
Уважаемые дамы и господа, здесь кто-то онлайн валюту меняет?
Если да, то:
1. Какие карты для этого лучше открыть? Я так понимаю, гривневую UnexSmart (там еще кэшбэк будет за траты в выбранной категории) + валютные счета открываются дополнительно.
2. Снимать с этих валютных счетов валюту в отделении можно? Или для снятия обязательно нужны пластиковые (физические) карты?
3. Комиссии какие-то есть при валютообмене и вообще обслуживании карты?

Большое спасибо за ответы заранее!

Никто не пользуется?
Искатель
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 22.02.16
Подякував: 611 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 223224225226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, antey718, IBM, Kalgan, Koticoff, ramzes4, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8915, 8916, 8917
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89161 10499179
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 16:50
proftpd66
А-Банк 1 ... 1707, 1708, 1709
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17082 2378688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:36
ol_zy
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4277, 4278, 4279
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42786 5186471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:01
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.