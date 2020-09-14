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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:18
mustbe написав:
Какой цвет и бин8 карты ?
mustbe написав:
получил серую мгновенку 5375 5246.
Я спрашивал про красную - сказали дадим серую чтобы отличалась от вашей красной (Smart Money). А Unex Smart будет фиолетовой. Ну ладно, подумал я, тем более что предложили выбрать номер карты красивый
Наверное старая партия и её вначале надо пустить в расход. А карт таких по-моему у экономиста было много...
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
Значит - по старым картам что-то где-то недопрописали.
По новым - пофикисили, ну и хорошо
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mustbe
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:26
А Юнекс подаёт информацию об открытых кредитах в бюро кредитных историй? Запросы при открытии кредитки были и в УБКИ, и в ПВБКИ...
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Vorlon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:19
Vorlon написав:
А Юнекс подаёт информацию об открытых кредитах в бюро кредитных историй? Запросы при открытии кредитки были и в УБКИ, и в ПВБКИ...
конечно
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Додано: Пон 14 вер, 2020 22:20
А с какого разa кому удалось отключить СМСки? В отделении подавал заявку на отключение СМСок при оформлении карты, через 2 часа пришло уведомление о подключении смс банкинга. На горячке уже 2 оставил заявку на отключение, а воз и ныне там. Может тут проще закрыть карту, чем отключить смски?
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:55
unknownurl, мне горячка по тел. в течение дня отключила. Точнее не знаю.
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