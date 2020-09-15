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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:18

  mustbe написав:Какой цвет и бин8 карты ?

  mustbe написав:получил серую мгновенку 5375 5246.

Я спрашивал про красную - сказали дадим серую чтобы отличалась от вашей красной (Smart Money). А Unex Smart будет фиолетовой. Ну ладно, подумал я, тем более что предложили выбрать номер карты красивый :D

Наверное старая партия и её вначале надо пустить в расход. А карт таких по-моему у экономиста было много...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41

Значит - по старым картам что-то где-то недопрописали.
По новым - пофикисили, ну и хорошо
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:26

А Юнекс подаёт информацию об открытых кредитах в бюро кредитных историй? Запросы при открытии кредитки были и в УБКИ, и в ПВБКИ...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:19

  Vorlon написав:А Юнекс подаёт информацию об открытых кредитах в бюро кредитных историй? Запросы при открытии кредитки были и в УБКИ, и в ПВБКИ...


конечно
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:20

Re: Юнекс Банк

А с какого разa кому удалось отключить СМСки? В отделении подавал заявку на отключение СМСок при оформлении карты, через 2 часа пришло уведомление о подключении смс банкинга. На горячке уже 2 оставил заявку на отключение, а воз и ныне там. Может тут проще закрыть карту, чем отключить смски?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:55

unknownurl, мне горячка по тел. в течение дня отключила. Точнее не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:31

там есть Светлана (главкура) - единственная шарящая ... остальные там для мебели
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:08

  unknownurl написав:А с какого разa кому удалось отключить СМСки? В отделении подавал заявку на отключение СМСок при оформлении карты, через 2 часа пришло уведомление о подключении смс банкинга. На горячке уже 2 оставил заявку на отключение, а воз и ныне там. Может тут проще закрыть карту, чем отключить смски?

Напишіть їм на офемейл листа і все зроблять.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:13

Re: Юнекс Банк

Спасибо всем за ответы, пожалуй, этот банк не для меня, слишком много телодвижений для совершения простой операции, а что будет с более сложной даже страшно подумать.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:20

unknownurl
Ну не знаю... 31-го после 18-ти спохватился, что СМС не выключено на моей Smart Money и завтра снимут абонплату, а карта больше не будет использоваться. Позвонил - попросил выключить. Утром ещё раз после начала опердня для верности. И всё - абонплату 1-го не сняли, значит выключено :)
Vorlon
 
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