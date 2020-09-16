Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.
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ingtrans написав:Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.
Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть. Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.
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