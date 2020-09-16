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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:14

Re: Юнекс Банк

Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:04

  ingtrans написав:Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.

Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть.
Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:25

Re: Юнекс Банк

  Квесторе_поверніться написав:Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть.
Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.

Смущает то, что эта дополнительная сумма указана отдельной строкой "Комиссия". Списание-то будет по курсу банка, но вот будет ли дополнительно списана эта комиссия...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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