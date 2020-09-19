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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:14

Re: Юнекс Банк

Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:04

  ingtrans написав:Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.

Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть.
Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:25

Re: Юнекс Банк

  Квесторе_поверніться написав:Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть.
Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.

Смущает то, что эта дополнительная сумма указана отдельной строкой "Комиссия". Списание-то будет по курсу банка, но вот будет ли дополнительно списана эта комиссия...
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  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:48

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Блокується з запасом на ріст курсу...мабуть.
Буде списуватись по внутрішньому курсу Православного.

Смущает то, что эта дополнительная сумма указана отдельной строкой "Комиссия". Списание-то будет по курсу банка, но вот будет ли дополнительно списана эта комиссия...


при списании комисс исчезнет - так во многих банках
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:46

Re: Юнекс Банк

ingtrans написав:Провел оплату в евро за кредитные средства с UNEX CARD. На карте забликировалась сумма в гривне по курсу MasterCard и отдельно отображается "Комиссия", равная 5% от заблокированной суммы. Что это за комиссия? Вроде нигде в тарифах она не фигурирует. 5% в тарифах упоминается только в ОМП, но это не должен быть ОМП, разве что он тут так очень хитро реализован. Кешбэк-то должен перекрыть эту комиссию, но 5% комиссии - это так не слабо.
Тед був здивований розміром комісії при оплаті в доларах. Повернення 5% не побачив.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00

Re: Юнекс Банк

  Rimlyanin1 написав:Тед був здивований розміром комісії при оплаті в доларах. Повернення 5% не побачив.

У меня оплата сегодня проведена. Общая сумма уменьшилась, но транзакция из уже Блокировки ушла, а в Операции еще не попадала, поэтому не вижу, осталась ли комиссия. Если судить по сумме, то если и осталась, то совсем небольшая. Скорее всего, комиссии в выписке не будет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:53

кешбек

Сейчас что нужно дебетного оформить в этом банке, чтобы получать кешбек 25%, карту сразу же или через сколько дней выдают ? Какие скрытые комиссии нужно будет отключить ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:47

Re: Юнекс Банк

  ingtrans написав:Общая сумма уменьшилась, но транзакция из уже Блокировки ушла, а в Операции еще не попадала, поэтому не вижу, осталась ли комиссия.

Сегодня операция появилась в списке Операции. Строки Комиссия нет, ну и сумма, как писал выше, вроде, не включает никакой дополнительной комиссии. Что приятно - в приложении показывают MCC (и он кешбэчный).
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:24

  SILVER_UA написав:Сейчас что нужно дебетного оформить в этом банке, чтобы получать кешбек 25%, карту сразу же или через сколько дней выдают ? Какие скрытые комиссии нужно будет отключить ?


не 25%, а до 25% )
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:15

  SILVER_UA написав:Сейчас что нужно дебетного оформить в этом банке, чтобы получать кешбек 25%, карту сразу же или через сколько дней выдают ? Какие скрытые комиссии нужно будет отключить ?

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ukrprom2014
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