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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 06:44

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:10% шмотки
5% магазины электроники.

А как же 25% отели? Ну и вообще, если полностью, то
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;
Оплата у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами - 5% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах електроніки - 5% від суми вартості послуги.
Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги

Вот только выборать можно только 1 категорию на человека.
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