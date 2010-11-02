А как же 25% отели? Ну и вообще, если полностью, то
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги; Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги; Оплата у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами - 5% від суми вартості послуги; Оплата в магазинах електроніки - 5% від суми вартості послуги. Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги
Вот только выборать можно только 1 категорию на человека.
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