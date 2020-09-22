Додано: Вів 22 вер, 2020 22:33

Anadonta написав: Всем добрый день!

Кто-то покупал валюту онлайн?

Снятие наличных в кассе без комиссии? Предзаказ валюты нужен?

Суммы небольшие - до 2 тыс. долларов. Карта Unex Smart. Всем добрый день!Кто-то покупал валюту онлайн?Снятие наличных в кассе без комиссии? Предзаказ валюты нужен?Суммы небольшие - до 2 тыс. долларов. Карта Unex Smart.

Отвечу на свои же вопросы - может кому будет интересен опыт покупки валюты, т. к. курс практически всегда один из лучших...К карте Unex Smart банк открывает 3 счета - в гривне, долларе и евро. Для покупки валюты лучше заводить деньги СЭПом (к примеру, с ПроКредита зачисляется около часа), т. к. покупка возможна при наличии денег на счету, а не на карте. Хотя деньги, которые были отправлены с того же ПроКредита с карты на карту в 11.30, стали доступны для покупки валюты около 15.00. Неприятная особенность: через приложение Юнекса нельзя "тянуть" деньги с карты другого банка - нужно "толкать" через приложение банка-отправителя. Т. е. теоретически возможность "тянуть" есть, но номер карты-донора ввести невозможно (завтра буду разбираться с поддержкой).Еще раз о курсе. Сегодня, например, около 11.00 покупал по 28.19, но ближе к обеду подняли до 28.23, что тоже весьма неплохо. Остальные продавали дороже и только в TAS2U можно было купить почти за те же деньги - 28.24. Интересная особенность - "сладкий" курс в банке только в период межбанковской сессии, сразу после ее закрытия курс резко задирают - сегодня до 28.40.Снятие наличных только в кассе по паспорту. Комиссии нет. Предзаказ не обязателен, но если отделение небольшое, а сумма значительная - лучше подстраховаться, т. к. нужной суммы может просто не оказаться в кассе.Всем удачи!