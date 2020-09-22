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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
5
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 06:44

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:10% шмотки
5% магазины электроники.

А как же 25% отели? Ну и вообще, если полностью, то
Оплата послуг готелів – 25% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах одягу, взуття - 10% від суми вартості послуги;
Оплата у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами - 5% від суми вартості послуги;
Оплата в магазинах електроніки - 5% від суми вартості послуги.
Оплата за спортивні товари та послуги - 5% від суми вартості послуги

Вот только выборать можно только 1 категорию на человека.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:31

Всем добрый день!
Кто-то покупал валюту онлайн?
Снятие наличных в кассе без комиссии? Предзаказ валюты нужен?
Суммы небольшие - до 2 тыс. долларов. Карта Unex Smart.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:36

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Кто-то покупал валюту онлайн?
Снятие наличных в кассе без комиссии? Предзаказ валюты нужен?
Суммы небольшие - до 2 тыс. долларов. Карта Unex Smart.


гарантий получения валюты без предзаказа нет ни в одном банке.
говрить можно только какова вероятность, что без предзаказа вы ее получите.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:33

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Кто-то покупал валюту онлайн?
Снятие наличных в кассе без комиссии? Предзаказ валюты нужен?
Суммы небольшие - до 2 тыс. долларов. Карта Unex Smart.


Отвечу на свои же вопросы - может кому будет интересен опыт покупки валюты, т. к. курс практически всегда один из лучших...
К карте Unex Smart банк открывает 3 счета - в гривне, долларе и евро. Для покупки валюты лучше заводить деньги СЭПом (к примеру, с ПроКредита зачисляется около часа), т. к. покупка возможна при наличии денег на счету, а не на карте. Хотя деньги, которые были отправлены с того же ПроКредита с карты на карту в 11.30, стали доступны для покупки валюты около 15.00. Неприятная особенность: через приложение Юнекса нельзя "тянуть" деньги с карты другого банка - нужно "толкать" через приложение банка-отправителя. Т. е. теоретически возможность "тянуть" есть, но номер карты-донора ввести невозможно (завтра буду разбираться с поддержкой).
Еще раз о курсе. Сегодня, например, около 11.00 покупал по 28.19, но ближе к обеду подняли до 28.23, что тоже весьма неплохо. Остальные продавали дороже и только в TAS2U можно было купить почти за те же деньги - 28.24. Интересная особенность - "сладкий" курс в банке только в период межбанковской сессии, сразу после ее закрытия курс резко задирают - сегодня до 28.40.
Снятие наличных только в кассе по паспорту. Комиссии нет. Предзаказ не обязателен, но если отделение небольшое, а сумма значительная - лучше подстраховаться, т. к. нужной суммы может просто не оказаться в кассе.
Всем удачи!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:38

Re: Юнекс Банк

  Anadonta написав:опыт покупки валюты

А ночью СЭП у ПроКредита отправляется, а Православный зачисляет?
Вот на Тасю и сейчас мона СЭПом загнать грн в течен 30мин и купить валюту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:48

  clientage написав:
  Anadonta написав:опыт покупки валюты

А ночью СЭП у ПроКредита отправляется, а Православный зачисляет?
Вот на Тасю и сейчас мона СЭПом загнать грн в течен 30мин и купить валюту


Не скажу - не тестил. Но с вероятностью 99.9% СЭП с ПроКредита ходит с 9.00 до 17.30 - немцы народ консервативный...
А откуда можно заСЭПить на ТАСю ночью?
Anadonta
 
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