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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 10:38
А маржа то какая 28.18/28.20
Звери
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 вер, 2020 10:42
Интересный факт - в приложении онлайн курс покупки доллара 28.20, а при переходе в раздел меню "Обмен валют" банк предлагает купить доллар уже по 28.19. Попробовал - списывает таки по 28.19. Приятная неожиданность!
P.S. А вот покупают доллар по 28.15, хотя светят 28.18.
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Anadonta
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:11
Water написав:
Повевшись на кешбек, где-то месяца 2 назад решил оформить кредитку этого банка.
Заполнил заявку на сайте, перезвонили из банка и сразу сказали- досвиданья, кредит не погоджено.
Буквально через пару минут пришла СМСка с предложением какого-то кредита от Слон кредит. Затем такие СМСки приходили пару раз в месяц, все отправлял в бан.
Вчера позвонили с номера +380442230383, назвали по меня имени и предложили кредит наличными от Слон кредит. На мой вопрос где они взяли мои данные, девушка не задумываясь ответила- предоставил Юнекс банк, они являются партнерами и я дал согласие на распространение моих данных третьим лицам. Девушке посоветовал удалить мои данные, больше никогда не звонить и не слать всякие непристойные предложения.
Банку на горячку позвонил, оставил жалобу, сказали разбираются, перезвонят.
Прочитал пользовательское соглашение на сайте банка, там нет упоминания, что банк имеет право разглашать сведения третьим лицам для предоставления каких-либо кредитов. В соглашении речь идет о бюро кредитных историй.
Аналогично. Только что звонили с этой помойки с этого же номера, типа я просил кредит. Спросил где просил - Юнекс. Послал нахрен и сказал, что просил кредитную карту, а не кредит. Охеревший банк.
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Striker
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:17
Anadonta написав:
Лучший курс для покупки на данный момент!
Та насрать на их лучший курс, этот банк конченный и точка. Три заявки подавал, чтобы убрали из приложения чужую карту, которую мне их супер-специалист случайно выдала в отделении. Никто не убрал. Больших дегенератов я ещё нигде не встречал. Ещё этот их злое..чий Слон кредит.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:25
Мне никто не звонил вообще левый. Может потому, что через сайт не делал никаких заявок?
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Vorlon
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:38
Vorlon написав:
Мне никто не звонил вообще левый. Может потому, что через сайт не делал никаких заявок?
Я теж через їхній сайт ніяких заявок не робив а тілько відкривав у відділенні навіть не кредитні а виключно дебітні картки. Тим не менш мені усілякі "слони" теж телефонували
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:25
Степуха сегодня была по unexsmart? Ато тишина в эфире...
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STIGA
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