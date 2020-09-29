Water написав:

Повевшись на кешбек, где-то месяца 2 назад решил оформить кредитку этого банка.Заполнил заявку на сайте, перезвонили из банка и сразу сказали- досвиданья, кредит не погоджено.Буквально через пару минут пришла СМСка с предложением какого-то кредита от Слон кредит. Затем такие СМСки приходили пару раз в месяц, все отправлял в бан.Вчера позвонили с номера +380442230383, назвали по меня имени и предложили кредит наличными от Слон кредит. На мой вопрос где они взяли мои данные, девушка не задумываясь ответила- предоставил Юнекс банк, они являются партнерами и я дал согласие на распространение моих данных третьим лицам. Девушке посоветовал удалить мои данные, больше никогда не звонить и не слать всякие непристойные предложения.Банку на горячку позвонил, оставил жалобу, сказали разбираются, перезвонят.Прочитал пользовательское соглашение на сайте банка, там нет упоминания, что банк имеет право разглашать сведения третьим лицам для предоставления каких-либо кредитов. В соглашении речь идет о бюро кредитных историй.