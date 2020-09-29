Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33
Re: Юнекс Банк
Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:29
Re: Юнекс Банк
Уже пришли кешбэки пришли за месяц.
В этом месяце и по новой дебетовой UnexSmart закинули
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:35
mira_parhomenko а по ЮнексСмарт тоже начисляют? Думала только по кредитным
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:37
Re: Юнекс Банк
а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным
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