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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33

Re: Юнекс Банк

Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
lel
 
Повідомлень: 2732
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:29

Re: Юнекс Банк

Уже пришли кешбэки пришли за месяц.
В этом месяце и по новой дебетовой UnexSmart закинули
mira_parhomenko
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:35

mira_parhomenko а по ЮнексСмарт тоже начисляют? Думала только по кредитным
vladymira14
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Повідомлень: 2
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:37

Re: Юнекс Банк

а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным
vladymira14
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Повідомлень: 2
З нами з: 30.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:47

  vladymira14 написав:а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным

есть по новой только, ну, что за старую скинули - респект
cohan
 
Повідомлень: 326
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:06

Свои с юнекскард скинуть/стянуть без комиса никак? Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:39

  alibob написав:Свои с юнекскард скинуть/стянуть без комиса никак? Спасибо


1) в кассе / банкомате банка
2) открыть https://unexsmart.unexbank.ua/, перевести на нее, с нее из приложения p2p бесплатен, ну и сэп
cohan
 
Повідомлень: 326
З нами з: 27.09.19
Подякував: 27 раз.
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