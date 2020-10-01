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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33

Re: Юнекс Банк

Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:29

Re: Юнекс Банк

Уже пришли кешбэки пришли за месяц.
В этом месяце и по новой дебетовой UnexSmart закинули
mira_parhomenko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:35

mira_parhomenko а по ЮнексСмарт тоже начисляют? Думала только по кредитным
vladymira14
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:37

Re: Юнекс Банк

а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным
vladymira14
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:47

  vladymira14 написав:а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным

есть по новой только, ну, что за старую скинули - респект
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:06

Свои с юнекскард скинуть/стянуть без комиса никак? Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:39

  alibob написав:Свои с юнекскард скинуть/стянуть без комиса никак? Спасибо


1) в кассе / банкомате банка
2) открыть https://unexsmart.unexbank.ua/, перевести на нее, с нее из приложения p2p бесплатен, ну и сэп
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:55

Re: Юнекс Банк

А как же:
4.2. Безготівковий переказ коштів на картки або рахунки, відкриті в Банку або в
інших банках України (в т.ч. СЕП-платіж) 4,5% + 5 грн

5.1. Видача готівки (без чи з використанням ПК) через каси та
банкомати «ЮНЕКС БАНК» та інших банків України 4,5% + 5 грн

Это в тарифах юнекскард.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:19

  alibob написав:Это в тарифах юнекскард.


сорри, спутал с новой
если с этими, увы :(
https://unexbank.ua/user_file/unex_card_05102020.pdf

только через секретные терминалы, маскирующие перевод как оплату, но известных не осталось
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:45

  extreme_lviv_ua написав:
  MASolomko написав:UnexSmart в детальных тарифах на этой карте могут открыть кредитную линию. Правильно или как?
Мені сказали, що у майбутньому можуть налити кредит. Поживем — побачим. :roll:


Открыл кредитку серую Юнекса со второго раза. Первый раз забыл убрать галочку "не хочу получать кредит" в убки и получил бан на месяц. Слонкредит смсил и мне и моим друзьям, которые тоже эту карту Юнекса хотели получить, но всем не выдали, по каким-то причинам.
Через месяц пришел снова и 22 сентября мне выдали серую Unex Card по которой дали лимит в 10к с допросом контактов и просмотром убки, по которой выбрал кешбек и благополучно его получил 30го сентября. карта только с магнитной лентой.

Отдельный конечно привет "Юнексу" это за бюрократию. Куча каких-то бумажек. У конкурентов с этим как-то попроще. Заранее в приложении доки скинул, пришел, подписал за пару минут, получил карту и ушел. Тут я потратил около часа.
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.
Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.

Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.

Кроме того пока не понял в приложении (аналог приложения Тасбанка с незначительными отличиями), будет ли показываться, какой суммой мне надо загаситься, чтобы остаться в грейс - периоде.
ukrmvs
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