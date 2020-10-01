Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:45

extreme_lviv_ua написав: MASolomko написав: UnexSmart в детальных тарифах на этой карте могут открыть кредитную линию. Правильно или как? UnexSmart в детальных тарифах на этой карте могут открыть кредитную линию. Правильно или как? Мені сказали, що у майбутньому можуть налити кредит. Поживем — побачим. Мені сказали, що у майбутньому можуть налити кредит. Поживем — побачим.

Открыл кредитку серую Юнекса со второго раза. Первый раз забыл убрать галочку "не хочу получать кредит" в убки и получил бан на месяц. Слонкредит смсил и мне и моим друзьям, которые тоже эту карту Юнекса хотели получить, но всем не выдали, по каким-то причинам.Через месяц пришел снова и 22 сентября мне выдали серую Unex Card по которой дали лимит в 10к с допросом контактов и просмотром убки, по которой выбрал кешбек и благополучно его получил 30го сентября. карта только с магнитной лентой.Отдельный конечно привет "Юнексу" это за бюрократию. Куча каких-то бумажек. У конкурентов с этим как-то попроще. Заранее в приложении доки скинул, пришел, подписал за пару минут, получил карту и ушел. Тут я потратил около часа.Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.Кроме того пока не понял в приложении (аналог приложения Тасбанка с незначительными отличиями), будет ли показываться, какой суммой мне надо загаситься, чтобы остаться в грейс - периоде.