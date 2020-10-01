Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:33
Re: Юнекс Банк
Налили кэшбэк за 30.08. по карте, которая перестала участвовать в программе. Кэшбэк получил по двум картам. Старой и новой.
Респект банку.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:29
Re: Юнекс Банк
Уже пришли кешбэки пришли за месяц.
В этом месяце и по новой дебетовой UnexSmart закинули
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:35
mira_parhomenko а по ЮнексСмарт тоже начисляют? Думала только по кредитным
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:37
Re: Юнекс Банк
а по Юнекс Кард тоже кешбэк есть? думала только по кредитным
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:47
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:39
1) в кассе / банкомате банка
2) открыть
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:55
Re: Юнекс Банк
А как же:
4.2. Безготівковий переказ коштів на картки або рахунки, відкриті в Банку або в
інших банках України (в т.ч. СЕП-платіж) 4,5% + 5 грн
5.1. Видача готівки (без чи з використанням ПК) через каси та
банкомати «ЮНЕКС БАНК» та інших банків України 4,5% + 5 грн
Это в тарифах юнекскард.
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:19
сорри, спутал с новой
если с этими, увы
только через секретные терминалы, маскирующие перевод как оплату, но известных не осталось
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:45
Открыл кредитку серую Юнекса со второго раза. Первый раз забыл убрать галочку "не хочу получать кредит" в убки и получил бан на месяц. Слонкредит смсил и мне и моим друзьям, которые тоже эту карту Юнекса хотели получить, но всем не выдали, по каким-то причинам.
Через месяц пришел снова и 22 сентября мне выдали серую Unex Card по которой дали лимит в 10к с допросом контактов и просмотром убки, по которой выбрал кешбек и благополучно его получил 30го сентября. карта только с магнитной лентой.
Отдельный конечно привет "Юнексу" это за бюрократию. Куча каких-то бумажек. У конкурентов с этим как-то попроще. Заранее в приложении доки скинул, пришел, подписал за пару минут, получил карту и ушел. Тут я потратил около часа.
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.
Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.
Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.
Кроме того пока не понял в приложении (аналог приложения Тасбанка с незначительными отличиями), будет ли показываться, какой суммой мне надо загаситься, чтобы остаться в грейс - периоде.
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