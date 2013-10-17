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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:26

  ukrmvs написав:Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.
Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.

Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"
  ukrmvs написав:Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.

Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил.
И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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