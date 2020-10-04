ukrmvs написав:Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом. Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.
Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"
ukrmvs написав:Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.
Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил. И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.
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ukrmvs написав:Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом. Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.
Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"
ukrmvs написав:Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.
Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил. И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.
Лимит то на Юнекс Смарт может быть и есть, но мне сказали в моём отделении, что пока его не устанавливают. Ждать октября. Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу. Единственная - зарплатная в привате, тут никуда не деться, хотя нал снимаю в пределах 500 грн в месяц на проезд в маршрутках. Плюс за другие, пока неизвестные какие именно, возможные плюшки говорили по фиолетовой карте. Но тоже с октября. За 2к прогон говорили именно помесячно, акцентировали на этом внимание.
Vorlon написав:Вы не одеваетесь и не обуваетесь? Или затёртые джинсы с робой - ваше всё?
Просто интересно, почему у Вас часто такое неприятие того, что у других людей другие приоритеты и потребности? Вас удивляло, что не всем нужно ходить в аптеки и что дата РД пофиг какая... Я одеваюсь и обуваюсь, но, во-первых, не имею привычки обновлять весь гардероб просто потому что в этом сезоне это не модно, а, во-вторых, работаю из дома, что еще существенно снижает потребности в обновлении гардероба.
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ukrprom2014 написав:ukrmvs Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.
ну або 25% за готелі
Я именно ради этого брал. Правда, ситуация с короновирусом развивается от плохого к худшему, так что и в этой категории у меня, похоже, особых потребностей не будет. Осталась еще пара броней на этот год, но, видимо, придется и их придется отменять.
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