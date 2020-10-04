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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:26

  ukrmvs написав:Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.
Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.

Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"
  ukrmvs написав:Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.

Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил.
И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:11

  Flamingo написав:
  ukrmvs написав:Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.
Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.

Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"

  ukrmvs написав:Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.

Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил.
И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.


Лимит то на Юнекс Смарт может быть и есть, но мне сказали в моём отделении, что пока его не устанавливают. Ждать октября. Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу. Единственная - зарплатная в привате, тут никуда не деться, хотя нал снимаю в пределах 500 грн в месяц на проезд в маршрутках.
Плюс за другие, пока неизвестные какие именно, возможные плюшки говорили по фиолетовой карте. Но тоже с октября.
За 2к прогон говорили именно помесячно, акцентировали на этом внимание.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:15

ukrmvs
Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:18

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.

Кому что. Меня одежда интересует примерно так же, как и канцелярия.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:24

ingtrans
Вы не одеваетесь и не обуваетесь? :o Или затёртые джинсы с робой - ваше всё? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:40

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:Вы не одеваетесь и не обуваетесь? Или затёртые джинсы с робой - ваше всё?

Просто интересно, почему у Вас часто такое неприятие того, что у других людей другие приоритеты и потребности? Вас удивляло, что не всем нужно ходить в аптеки и что дата РД пофиг какая...
Я одеваюсь и обуваюсь, но, во-первых, не имею привычки обновлять весь гардероб просто потому что в этом сезоне это не модно, а, во-вторых, работаю из дома, что еще существенно снижает потребности в обновлении гардероба. :P
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:38

  ukrprom2014 написав:ukrmvs
Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.

ну або 25% за готелі ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:48

  Alien написав:
  ukrprom2014 написав:ukrmvs
Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.

ну або 25% за готелі ;)

Я именно ради этого брал. Правда, ситуация с короновирусом развивается от плохого к худшему, так что и в этой категории у меня, похоже, особых потребностей не будет. Осталась еще пара броней на этот год, но, видимо, придется и их придется отменять.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:44

  ukrprom2014 написав:ukrmvs
Смысл этой карты - 10% откат за шмотье.


у меня 10% по серой карте. по фиолетовой другие какие-то кешбеки?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 16:45

Re: Юнекс Банк

  ukrmvs написав:у меня 10% по серой карте. по фиолетовой другие какие-то кешбеки?

По обеим картам одинаковые (и общие) кешбэки.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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