Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:26

ukrmvs написав: Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.

Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит. Вместе с серой картой, которая мне и была нужна для кешбека, дали фиолетовую Unex Smart. Карта визуально неплохая - изначально с пейпассом и чипом.Но вот лимита на ней нет. В отделении при выдаче на вопрос "а на кой она мне?" - карта без лимита мне не нужна. Сказали, что с октября по ней будут внедрять какие-то плюшки, в том числе и лимит.

ukrmvs написав: Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты. Пришел октябрь, пока плюшек нет. Кроме того, карта с "секретом" - по ней надо прогонять не меньше двух тысяч, иначе комиссия какая-то месячная. Подожду до конца октября. Если плюшки не придут, придётся закрывать. Не люблю бессмысленные карты.

Как раз по фиолетовой лимит может быть. Он предусмотрен условиями карты. И есть в тарифах. Когда я ее открывал у меня спросили - убирать ли "птичку" о возможности кред.лима - я говорю: "Ну вы ж без трудоустройства лимит не дадите?" - "не дадим" - "ну так и на фуа тогда птичка нуна?"Ну как бы по карте есть плюшка - кэшбек. Я за сентябрь 500 получил.И вы что-то путаете. Нету в тарифах условия об обязательности ежемесчного прогона 2к грн. Есть плата за неактивность - но неактивность здесь - это полгода без движения. А это как бы не то же самое.