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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27
ukrmvs написав:
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит...
ukrmvs написав:
Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.
Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете?
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39
Vorlon написав: ukrmvs написав:
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит...
И мне так сказали и свои 9,99 взяли. А вот по UnexSmart сказали, что отключили, но 15 взяли. Позвонил на горячую линии, сказал, мол, так и так по UnexSmart должны были отключить СМС, а вот плата снялась. И, что интересно, 15 вернулись на карту.
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