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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27

  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

  ukrmvs написав:Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.

Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

И мне так сказали и свои 9,99 взяли. А вот по UnexSmart сказали, что отключили, но 15 взяли. Позвонил на горячую линии, сказал, мол, так и так по UnexSmart должны были отключить СМС, а вот плата снялась. И, что интересно, 15 вернулись на карту.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:52

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.

Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит... :?

  ukrmvs написав:Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.

Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете? :o


деньгу так и не вернули. пока жду.
5% и от 5000 грн точно не самое интересное предложение на рынке
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:58

ingtrans
Мне толковый менеджер попалась, даже и не включала их по умолчанию.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:09

ukrprom2014
По какой карте?
Vorlon
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 229230231232
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