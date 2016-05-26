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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27
ukrmvs написав:
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит...
ukrmvs написав:
Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.
Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете?
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Vorlon
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Додано: Вів 06 жов, 2020 20:39
Vorlon написав: ukrmvs написав:
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит...
И мне так сказали и свои 9,99 взяли. А вот по UnexSmart сказали, что отключили, но 15 взяли. Позвонил на горячую линии, сказал, мол, так и так по UnexSmart должны были отключить СМС, а вот плата снялась. И, что интересно, 15 вернулись на карту.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:52
Vorlon написав: ukrmvs написав:
Плюс отдельно недоволен платой за смс уведомления. В день получения карты отключил звонком на горячую линию. Первого числа деньгу таки сняли. Снова общался с горячкой, обещали больше не снимать и деньгу ошибочно снятую вернуть.
Мне сказали, что по кредиткам СМС не отключают. Поэтому либо вас, либо меня обманули выходит...
ukrmvs написав:
Т.к. смысл карты без лимита не понимаю, таких и не держу.
Есть карты с хорошим % на остаток - их смысл тоже не понимаете?
деньгу так и не вернули. пока жду.
5% и от 5000 грн точно не самое интересное предложение на рынке
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ukrmvs
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:58
ingtrans
Мне толковый менеджер попалась, даже и не включала их по умолчанию.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:09
ukrprom2014
По какой карте?
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Vorlon
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:19
Vorlon написав:ukrprom2014
По какой карте?
ЮнексСмарт
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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